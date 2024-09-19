Как узнать, сколько уже есть стажа

Чтобы узнать свой страховой стаж, нужно подать в Пенсионный фонд Украины сканированные копии трудовой книжки и другие документы о трудовой деятельности. Там их проверят и оцифруют, пишут в ПФУ.

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После обработки обращения информация об общем страховом стаже будет отображаться в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины,

– добавили в регуляторе.

Напомним! Чтобы выйти на пенсию в этом году нужно наработать от 15 до 31 года страхового стажа. Для 60-летних лиц требование составляет 31 год, а для 63-летних – 21 год минимум. Лица, которые дожили до 65 лет, должны наработать 15 лет.