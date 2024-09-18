Как получить пособие на погребение

Как сообщает Дия, помощь на погребение можно получить, обратившись в отделение ПФУ, где умерший пенсионер состоял на учете. Лицо, что хочет получить такую выплату должно написать специальное заявление.

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В случае смерти пенсионера помощь на погребение выплачивается в размере двухмесячной пенсии умершего тем лицам, которые осуществили погребение,

– говорится в сообщении сервиса Дия.

К заявлению нужно приложить следующие документы:

удостоверение личности заявителя;

ИНН;

свидетельство о смерти;

выписку из госреестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение (или справку о смерти пенсионера).

Обратите внимание! Если пенсионер погиб/умер за пределами Украины, к документам нужно добавить подтверждение от компетентных иностранных органов о смерти.

Если умерший имел пенсию, что регулируется Законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", такая выплата увеличивается.

Членам его семьи или лицу, которое осуществило его погребение, выплачивается для этого помощь в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц,

– информирует Дия.

Заметьте! Если погребение осуществлено за государственные средства, такая выплата не предоставляется.