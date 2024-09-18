Як отримати допомогу на поховання

Як повідомляє Дія, допомогу на поховання можна отримати, звернувшись у відділення ПФУ, де померлий пенсіонер перебував на обліку. Особа, що хоче отримати таку виплату має написати спеціальну заяву.

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У разі смерті пенсіонера допомога на поховання виплачується у розмірі двомісячної пенсії померлого тим особам, які здійснили поховання,

– йдеться у повідомленні сервісу Дія.

До заяви потрібно додати такі документи:

посвідчення особи заявника;

ІПН;

свідоцтво про смерть;

витяг з держреєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (або ж довідку про смерть пенсіонера).

Зверніть увагу! Якщо пенсіонер загинув/помер за межами України, до документів потрібно додати підтвердження від компетентних іноземних органів про смерть.

Якщо померлий мав пенсію, що регулюється Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", така виплата збільшується.

Членам його сім’ї або особі, яка здійснила його поховання, виплачується для цього допомога в розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб,

– інформує Дія.

Зауважте! Якщо поховання здійснено за державні кошти, така виплата не надається.