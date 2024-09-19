Як дізнатися, скільки вже є стажу

Щоб дізнатися свій страховий стаж, потрібно подати до Пенсійного фонду України скановані копії трудової книжки та інші документи про трудову діяльність. Там їх перевірять та оцифрують, пишуть у ПФУ.

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Після обробки звернення інформація про загальний страховий стаж відображатиметься в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України,

– додали у регуляторі.

Нагадаємо! Щоб вийти на пенсію цього року потрібно напрацювати від 15 до 31 року страхового стажу. Для 60-річних осіб вимога становить 31 рік, а для 63-річних – 21 рік мінімум. Особи, які дожили до 65 років, мають напрацювати 15 років.