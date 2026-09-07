Как получить пенсию свыше 10 000 гривен
Обеспечить себе достойную старость в украинских реалиях вполне возможно, если заранее понять, как именно формируются пенсионные выплаты. В частности, какие факторы в наибольшей степени влияют на размер пенсии.
Что необходимо для назначения высокой пенсии
Чтобы получать более 10 тысяч гривен на заслуженном отдыхе, украинцам нужен не только многолетний страховой стаж, но и официальная зарплата, которая существенно превышает среднюю по стране.
Общая формула расчета пенсии в настоящее время, как сообщает Пенсионный фонд, выглядит следующим образом: П = Зп × Кз × Кс, эти значения расшифровываются так:
- П – размер пенсии;
- Зп – средняя зарплата по Украине за 3 последних года, предшествующих году обращения за назначением пенсии;
- Кз – индивидуальный коэффициент заработной платы;
- Кс – коэффициент страхового стажа.
Интересно! Пенсионный фонд Украины фиксирует стремительный рост средней зарплаты, с которой уплачиваются взносы: в июне 2026 года она достигла 28 169,69 гривны. Для понимания: с начала года эта сумма увеличилась на 6 293,63 гривны (или на 28,8 %). В январе этот показатель составлял 21 876,06 гривны.
Сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 2026 году
В 2026 году требования к количеству стажа изменились:
- теперь, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет стажа;
- в 63 – не менее 23 лет.
А вот для 65 лет изменений не произошло. В этом возрасте, чтобы выйти на заслуженный отдых, по-прежнему будет достаточно 15 лет страхового стажа.