Как получить пенсию свыше 10 000 гривен

Обеспечить себе достойную старость в украинских реалиях вполне возможно, если заранее понять, как именно формируются пенсионные выплаты. В частности, какие факторы в наибольшей степени влияют на размер пенсии.

Что необходимо для назначения высокой пенсии

Чтобы получать более 10 тысяч гривен на заслуженном отдыхе, украинцам нужен не только многолетний страховой стаж, но и официальная зарплата, которая существенно превышает среднюю по стране.

Общая формула расчета пенсии в настоящее время, как сообщает Пенсионный фонд, выглядит следующим образом: П = Зп × Кз × Кс, эти значения расшифровываются так:

П – размер пенсии;

– размер пенсии; Зп – средняя зарплата по Украине за 3 последних года, предшествующих году обращения за назначением пенсии;

– средняя зарплата по Украине за 3 последних года, предшествующих году обращения за назначением пенсии; Кз – индивидуальный коэффициент заработной платы;

– индивидуальный коэффициент заработной платы; Кс – коэффициент страхового стажа.

Интересно! Пенсионный фонд Украины фиксирует стремительный рост средней зарплаты, с которой уплачиваются взносы: в июне 2026 года она достигла 28 169,69 гривны. Для понимания: с начала года эта сумма увеличилась на 6 293,63 гривны (или на 28,8 %). В январе этот показатель составлял 21 876,06 гривны.

Сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 2026 году

В 2026 году требования к количеству стажа изменились:

теперь, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет стажа;

в 63 – не менее 23 лет.

А вот для 65 лет изменений не произошло. В этом возрасте, чтобы выйти на заслуженный отдых, по-прежнему будет достаточно 15 лет страхового стажа.