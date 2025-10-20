Украинцы пенсионного возраста могут получать различные выплаты – пенсию или социальную помощь. Однако обе формы выплат имеют свои требования.

Когда можно получать пенсию?

В 2025 году выйти на пенсию по возрасту в Украине можно начиная с 60 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Однако пенсию назначают только при наличии необходимого страхового стажа. В этом году право на выплаты имеют:

в 60 лет – украинцы со стажем не менее 32 лет;

в 63 года – лица при наличии не менее 22 лет страхового стажа;

в 65 лет – пенсионеры со стажем не менее 65 лет.

Пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, если обращение произошло не позднее трех месяцев с наступления такого возраста,

– отмечают в ПФУ.

Важно! Пенсию по возрасту назначают по обращению человека в Пенсионный фонд. Однако, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенный до 2004 года, выплаты по возрасту после 60 лет назначают автоматически, но только при наличии необходимого страхового стажа.

Когда можно получать социальную помощь?

В случае, когда человек не имеет достаточного стажа, ей могут назначить социальную помощь, передает Правительственный портал.

Рассчитывать на социальную пенсию от государства могут:

пенсионеры, которые имеют менее 15 лет страхового стажа;

украинцы достигшие 65 лет;

лица, которые не получают других пенсий или других выплат от государства.

В 2025 году размер социальной пенсии составляет разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2 361 гривна) и среднемесячным совокупным доходом семьи за последние 6 месяцев. Но он не может быть больше 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3 028 гривен).

Что еще нужно знать о социальной пенсии?