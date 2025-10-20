Пенсия или социальная помощь: какие выплаты можно оформить после 60 лет
- Пенсионные выплаты в Украине зависят от возраста и наличия страхового стажа: 60 лет с 32-летним стажем, 63 года с 22-летним стажем, 65 лет с 15-летним стажем.
- Социальная пенсия предоставляется без достаточного стажа, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3 028 гривен).
Украинцы пенсионного возраста могут получать различные выплаты – пенсию или социальную помощь. Однако обе формы выплат имеют свои требования.
Когда можно получать пенсию?
В 2025 году выйти на пенсию по возрасту в Украине можно начиная с 60 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Однако пенсию назначают только при наличии необходимого страхового стажа. В этом году право на выплаты имеют:
- в 60 лет – украинцы со стажем не менее 32 лет;
- в 63 года – лица при наличии не менее 22 лет страхового стажа;
- в 65 лет – пенсионеры со стажем не менее 65 лет.
Пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, если обращение произошло не позднее трех месяцев с наступления такого возраста,
– отмечают в ПФУ.
Важно! Пенсию по возрасту назначают по обращению человека в Пенсионный фонд. Однако, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенный до 2004 года, выплаты по возрасту после 60 лет назначают автоматически, но только при наличии необходимого страхового стажа.
Когда можно получать социальную помощь?
В случае, когда человек не имеет достаточного стажа, ей могут назначить социальную помощь, передает Правительственный портал.
Рассчитывать на социальную пенсию от государства могут:
- пенсионеры, которые имеют менее 15 лет страхового стажа;
- украинцы достигшие 65 лет;
- лица, которые не получают других пенсий или других выплат от государства.
В 2025 году размер социальной пенсии составляет разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2 361 гривна) и среднемесячным совокупным доходом семьи за последние 6 месяцев. Но он не может быть больше 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3 028 гривен).
Что еще нужно знать о социальной пенсии?
Чтобы оформить социальную пенсию, нужно обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания.
Для оформления выплат необходимо подать заявление паспорт и документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков. Также нужно подать декларацию о доходах и имущественном состоянии, которая заполняется на основании справок о доходах всех членов семьи за последние шесть месяцев.
Подать документы можно непосредственно через органы соцзащиты по месту жительства, в Пенсионный фонд или через центр предоставления административных услуг (ЦНАП).