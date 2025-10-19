Кто из пенсионеров должен поврнуть выплаченную пенсию?
В Украине некоторым пенсионерам придется вернуть излишне выплаченные средства. Речь идет о тех, кто получил лишние выплаты из-за изменения обстоятельств, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
Чаще всего это случается в таких случаях:
- пенсионер устроился на работу или открыл собственный бизнес (ФЛП);
- прекратил работать или закрыл предприятие;
- пенсионер, который получает пенсию за выслугу лет, начал работать по специальности, что дает право на такой вид пенсии (в этом случае выплата пенсии за выслугу лет прекращается);
- изменение места жительства;
- изменение статуса, например, потеря звания ветерана войны определенной категории;
- изменение условий для специальных надбавок, например, за ребенка до 18 лет.
Обратите внимание! Также переплату могут вызвать неточные данные от работодателя о зарплате или стаже.
Заберут ли излишне выплаченную пенсию?
Как объяснили в ПФУ, пенсионеры могут сделать это добровольно, обратившись в Пенсионный фонд по месту жительства.
В противном случае, состоится принудительно по решению суда, когда ежемесячно с пенсионных выплат автоматически списывают средства до полного погашения долга.
Важно! При принудительном списании не более 20% пенсии могут удерживать ежемесячно.
Когда еще могут забрать часть пенсии в Украине?
В Украине планируют установить максимальный размер отчислений из пенсий по судебным решениям от 20% до 50%.
выплаты пенсии могут взиматься, если пенсионеру начислили чрезмерные суммы из-за его злоупотребления или правонарушения, в частности для выплаты алиментов, возмещения убытков из-за хищения имущества предприятий или организаций.