Какие доплату получают работающие пенсионеры?

За каждый год сверхурочного стажа пенсия растет на 1% от ее размера, но не более 1% минимальной пенсии по возрасту. В 2025 году это 23,61 гривны (1% от минимальной пенсии в 2361 гривну), сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

При этом, надбавки начисляют за каждый полный год страхового стажа, превышающий установленные нормы:

для пенсий, назначенных после 1 января 2011 года – более 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин;

для пенсий, назначенных до 1 января 2011 года – более 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Какие действуют требования к стажу в Украине?

В Украине продолжается пенсионная реформа, что ежегодно повышает требования к страховому стажу:

для выхода на пенсию в 60 лет в 2025 году нужно не менее 32 лет стажа;

для пенсии в 63 года минимум 23 года;

для пенсии в 65 лет не менее 15 лет.

Таким образом, пенсия за сверхурочный стаж позволяет увеличить ежемесячные выплаты даже на несколько десятков гривен, а с каждым годом требования к стажу для выхода на пенсию постепенно растут.