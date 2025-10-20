Пенсія чи соціальна допомога: які виплати можна оформити після 60 років
- Пенсійні виплати в Україні залежать від віку та наявності страхового стажу: 60 років з 32-річним стажем, 63 роки з 22-річним стажем, 65 років з 15-річним стажем.
- Соціальна пенсія надається без достатнього стажу, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3 028 гривень).
Українці пенсійного віку можуть отримувати різні виплати – пенсію або соціальну допомогу. Однак обидві форми виплат мають свої вимоги.
Коли можна отримувати пенсію?
У 2025 році вийти на пенсію за віком в Україні можна починаючи з 60 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Однак пенсію призначають лише за наявності необхідного страхового стажу. Цьогоріч право на виплати мають:
- у 60 років – українці зі стажем не менше 32 років;
- у 63 роки – особи за наявності не менше 22 років страхового стажу;
- у 65 років – пенсіонери зі стажем щонайменше 65 років.
Пенсія за віком призначається з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців з настання такого віку,
– наголошують у ПФУ.
Важливо! Пенсію за віком призначають за зверненням людини до Пенсійного фонду. Однак, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року, виплати за віком після 60 років призначають автоматично, але лише за наявності необхідного страхового стажу.
Коли можна отримувати соціальну допомогу?
У разі, коли людина не має достатнього стажу, їй можуть призначити соціальну допомогу, передає Урядовий портал.
Однак розраховувати на соціальну пенсію від держави можуть:
- пенсіонери, які мають менш як 15 років страхового стажу;
- українці які досягли 65 років;
- особи які не отримують інших пенсій чи інших виплат від держави.
У 2025 році розмір соціальної пенсії складає різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (2 361 гривня) та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за останні 6 місяців. Але він не може бути більшим за 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3 028 гривень).
Що ще потрібно знати про соціальну пенсію?
Щоб оформити соціальну пенсію, потрібно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання.
Для оформлення виплат необхідно подати заяву паспорт і документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків. Також потрібно подати декларацію про доходи та майновий стан, яка заповнюється на підставі довідок про доходи всіх членів сім’ї за останні шість місяців.
Подати документи можна безпосередньо через органи соцзахисту за місцем проживання, до Пенсійного фонду або через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).