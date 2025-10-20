Українці пенсійного віку можуть отримувати різні виплати – пенсію або соціальну допомогу. Однак обидві форми виплат мають свої вимоги.

Коли можна отримувати пенсію?

У 2025 році вийти на пенсію за віком в Україні можна починаючи з 60 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Пенсіонерам доведеться повертати гроші: кому загрожує неприємний "сюрприз"

Однак пенсію призначають лише за наявності необхідного страхового стажу. Цьогоріч право на виплати мають:

у 60 років – українці зі стажем не менше 32 років;

у 63 роки – особи за наявності не менше 22 років страхового стажу;

у 65 років – пенсіонери зі стажем щонайменше 65 років.

Пенсія за віком призначається з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців з настання такого віку,

– наголошують у ПФУ.

Важливо! Пенсію за віком призначають за зверненням людини до Пенсійного фонду. Однак, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року, виплати за віком після 60 років призначають автоматично, але лише за наявності необхідного страхового стажу.

Коли можна отримувати соціальну допомогу?

У разі, коли людина не має достатнього стажу, їй можуть призначити соціальну допомогу, передає Урядовий портал.

Однак розраховувати на соціальну пенсію від держави можуть:

пенсіонери, які мають менш як 15 років страхового стажу;

українці які досягли 65 років;

особи які не отримують інших пенсій чи інших виплат від держави.

У 2025 році розмір соціальної пенсії складає різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (2 361 гривня) та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за останні 6 місяців. Але він не може бути більшим за 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3 028 гривень).

Що ще потрібно знати про соціальну пенсію?