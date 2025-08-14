Кому доступна соціальна пенсія?
Соціальна пенсія – один з різновидів соцдопомоги в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Дивіться також Для зарахування стажу: кому з українцям необхідно подати заяву до ПФУ
Такі виплати доступні українцям 65+ років, які мають менше, ніж 15 років страхового стажу. Вони не мають права на пенсію за віком, тому можуть отримувати соцдопомогу.
Також такі виплати можуть отримувати:
- особи з інвалідністю I групи, якщо вони не одержують пенсію;
- малозабезпечені особи;
- діти померлого годувальника, який не мав достатньо стажу;
Який розмір соцпенсії?
Розмір соціальної пенсії становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривня), та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.
Проте її розмір не може перевищувати 3 028 гривень – 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Соціальна пенсія за віком без трудового стажу перераховується кожні шість місяців з урахуванням майнових змін.
Як оформити виплати?
Перелік документів, необхідний для оформлення:
- заява про надання державної соціальної допомоги встановленої форми;
- документ, що посвідчує особу, РНОКПП (ідентифікаційний код);
- рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);
- декларація про доходи особи, яка звернулась за призначенням допомоги (у разі потреби);
- довідка ПФУ про наявний страховий стаж;
- паспорт і трудова книжка.
Документи можна подати через органи соцзахисту за місцем проживання, ПФУ чи ЦНАП.