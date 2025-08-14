Кому доступна соціальна пенсія?

Соціальна пенсія – один з різновидів соцдопомоги в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Для зарахування стажу: кому з українцям необхідно подати заяву до ПФУ

Такі виплати доступні українцям 65+ років, які мають менше, ніж 15 років страхового стажу. Вони не мають права на пенсію за віком, тому можуть отримувати соцдопомогу.

Також такі виплати можуть отримувати:

особи з інвалідністю I групи, якщо вони не одержують пенсію;

малозабезпечені особи;

діти померлого годувальника, який не мав достатньо стажу;

Який розмір соцпенсії?

Розмір соціальної пенсії становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривня), та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Проте її розмір не може перевищувати 3 028 гривень – 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Соціальна пенсія за віком без трудового стажу перераховується кожні шість місяців з урахуванням майнових змін.

Як оформити виплати?

Перелік документів, необхідний для оформлення:

заява про надання державної соціальної допомоги встановленої форми;

документ, що посвідчує особу, РНОКПП (ідентифікаційний код);

рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

декларація про доходи особи, яка звернулась за призначенням допомоги (у разі потреби);

довідка ПФУ про наявний страховий стаж;

паспорт і трудова книжка.

Документи можна подати через органи соцзахисту за місцем проживання, ПФУ чи ЦНАП.