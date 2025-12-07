Выплаты под угрозой: кому из пенсионеров срочно нужно пройти идентификацию

Некоторые украинские пенсионеры рискуют потеряет выплаты со следующего года, если не пройдут физическую идентификацию. Сделать это можно в Пенсионном фонде одним из удобных способов.

Кто может потерять пенсию?

Идентификация нужна, чтобы проверить и подтвердить личность получателей пенсии, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Постановление Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2025 года, которое действует с 20 марта этого года, определяет правила выплаты пенсий трем категориям украинских пенсионеров:

людям, которые выехали за границу на определенный период;

пенсионерам, которые до сих пор проживают на временно оккупированных Россией украинских территориях;

гражданам, выехавшим из-под оккупации и проживающим в подконтрольных регионах Украины.

Пенсионеры, которые относятся к этим трем категориям должны пройти процедуру физической идентификации до 31 декабря 2025 года.

Для пенсионеров за рубежом идентификация обязательна при следующих условиях:

если они находятся за пределами Украины более 183 дней в году (включая дни отъезда и приезда);

если получили временную защиту или статус беженца;

если не оформили документы на постоянное проживание за рубежом.

Важно! Пенсионный фонд не сможет начислять выплаты гражданам, которые вовремя не прошли физическую идентификацию, поэтому пенсию им прекратят выплачивать уже с января 2026 года.

Как пройти идентификацию?

Пройти процедуру идентификации можно несколькими способами. ПФУ позволяет выбрать тот, который больше всего подходит пенсионеру:

Лично обратиться в банк, где человек получает пенсию или в любой сервисный центр Пенсионного фонда;

Дистанционно идентифицироваться через видеоконференцсвязь с представителем фонда. Во время него нужно показать документ, удостоверяющий личность пенсионера, в соответствии с порядком, утвержденного ПФУ.

Онлайн авторизоваться в личном кабинете на вебпортале фонда. Но для этого понадобится КЭП (квалифицированная электронная подпись) "Дія.Підпис", созданный через мобильное приложение Единого государственного вебпортала электронных услуг.

Также пенсионеры должны сообщить Пенсионный фонд, если получают страховые выплаты или пенсии от России.

Стоит знать! Пенсионеры за рубежом имеют возможность обратиться в дипломатическое учреждение, чтобы засвидетельствовать свой факт пребывания в живых и пройти идентификацию, пишет ПФУ.

Как проверить статус идентификации?