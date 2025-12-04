Выплаты для защитников: сколько надо отслужить, чтобы получить военную пенсию

Военнослужащие в Украине после увольнения со службы имеют право оформить военную пенсию. Однако для начисления выплат необходимо отслужить в армию определенный срок.

Кто имеет право на военную пенсию?

Пенсии военным в Украине назначают иначе, чем гражданским. Выплаты регулируются законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" №2262-XII, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

По закону, претендовать на военную пенсию могут:

кадровые военные;

военнослужащие срочной службы;

отдельные категории граждан, которых приравняли к ним по пенсионному статусу.

Обратите внимание! Все эти категории могут оформить военную пенсию только после увольнения со службы.

Сколько нужно отслужить?

Военнослужащие ВСУ имеют право на военную пенсию за выслугу 25 и более лет, пишет Минобороны.

Выплаты за выслугу назначаются тем, кто на день увольнения:

имеет выслугу 25 календарных лет и более независимо от возраста;

достиг 45-летнего возраста, при наличии страхового стажа 25 лет и более, из которых не менее 12 с половиной лет составляет военная служба или служба в органах правопорядка.

В то же время по закону, военным в возрасте 45 лет, если они увольняются со службы в связи с реформированием ВСУ, нужно иметь выслугу 20 лет и более.

Пенсия за выслугу назначается также тем, кто служил:

в органах внутренних дел;

в Национальной полиции;

в Службе судебной охраны;

в государственной пожарной охране;

в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины;

в органах и подразделениях гражданской защиты, налоговой милиции;

в Государственной уголовно-исполнительной службе Украины.

Важно! Военные могут также получить пенсию по инвалидности, если получили ее на службе, или пенсию в связи с потерей кормильца, если имеют нетрудоспособных членов семьи на их иждивении.

Как оформить военную пенсию?

Срочники и лица, которые к ним приравняли, могут оформить военную пенсию в Пенсионном фонде. Заявление на назначение выплат следует подавать лично или с помощью вебпортала электронных услуг фонда.

Военным, служивших по контракту, и другим лицам, кроме срочников, необходимо подавать документы для назначения пенсии в структурное подразделение своего силового ведомства. При этом есть определенные особенности:

Делать это нужно по последнему месту службы.

Соответствующие структуры самостоятельно собирают документы, необходимые для оформления военной пенсии, и передают их ПФУ.

Военным в Пенсионный фонд обращаться не нужно.

Стоит знать! Максимальный размер военной пенсии не может превышать 70% от суммы денежного обеспечения защитника.

Что еще нужно знать о пенсиях военным?