Виплати для захисників: скільки треба відслужити, щоб отримати військову пенсію

Військовослужбовці в Україні після звільнення зі служби мають право оформити військову пенсію. Однак для нарахування виплат необхідно відслужити в армію певний термін.

Хто має право на військову пенсію?

Пенсії військовим в Україні призначають інакше, ніж цивільним. Виплати регулюються законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" №2262-XII, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Доплати для людей з інвалідністю через війну: хто отримує найбільше

За законом, претендувати на військову пенсію можуть:

кадрові військові;

військовослужбовці строкової служби;

окремі категорії громадян, яких прирівняли до них за пенсійним статусом.

Зауважте! Усі ці категорії можуть оформити військову пенсію лише після звільнення зі служби.

Скільки потрібно відслужити?

Військовослужбовці ЗСУ мають право на військову пенсію за вислугу 25 і більше років, пише Міноборони.

Виплати за вислугу призначаються тим, хто на день звільнення:

має вислугу 25 календарних років і більше незалежно від віку;

досяг 45-річного віку, за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 з половиною років становить військова служба або служба в органах правопорядку.

Водночас за законом, військовим віком 45 років, якщо вони звільняються зі служби у зв'язку з реформуванням ЗСУ, потрібно мати вислугу 20 років і більше.

Пенсія за вислугу призначається також тим, хто служив:

в органах внутрішніх справ;

в Національній поліції;

в Службі судової охорони;

в державній пожежній охороні;

у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України;

в органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції;

в Державній кримінально-виконавчій службі України.

Важливо! Військові можуть також отримати пенсію по інвалідності, якщо отримали її на службі, або пенсію у зв'язку з втратою годувальника, якщо мають непрацездатних членів сім'ї на їх утриманні.

Як оформити військову пенсію?

Строковики та особи, які до них прирівняли, можуть оформити військову пенсію у Пенсійному фонді. Заяву на призначення виплат слід подавати особисто або ж за допомогою вебпорталу електронних послуг фонду.

Військовим, що служили за контрактом, та іншим особам, окрім строковиків, необхідно подавати документи для призначення пенсії до структурного підрозділу свого силового відомства. При цьому є певні особливості:

Робити це потрібно останнім місцем служби.

Відповідні структури самостійно збирають документи, необхідні для оформлення військової пенсії, та передають їх ПФУ.

Військовим до Пенсійного фонду звертатися не потрібно.

Варто знати! Максимальний розмір військової пенсії не може перевищувати 70% від суми грошового забезпечення захисника.

Що ще потрібно знати про пенсії військовим?