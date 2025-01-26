Кто из украинских пенсионеров может получить более 2 000 гривен в январе

Некоторые пенсионеры могут получить дополнительную выплату от государства. Она составляет 2 361 гривну.

Кто из пенсионеров получит дополнительные средства в январе

Речь идет о пенсионерах-чернобыльцах, которые не работают и постоянно проживали в зонах безусловного и добровольного отселения с 1986 по 1993 годы, передает 24 канал со ссылкой на Общественное.

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Начальница управления пенсионного обеспечения главного управления пенсионного фонда Украины в области Татьяна Коваль рассказала, что существует зона гарантированного добровольного отселения, куда входят четыре населенных пункта Черкасской области:

поселок Петровская Буда; села Тростянец; Княжа; Чичиркозовка.

Сейчас на этих территориях проживают 653 пенсионера которые могут получать надбавку к пенсии в размере 2 361 гривна. Выплату будут предоставлять с 1 января 2025 года до конца действия военного положения.

Доплата неработающим людям, которые живут в зоне безусловного обязательного отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения устанавливается при условии, что они проживали в этих зонах по состоянию на 26 апреля 1986 года, то есть на момент аварии на Чернобыльской АЭС или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года,

- пояснила Татьяна Коваль.

Важно! Лица, которые оставили одну из этих зон в указанный период или изменили место жительства, пенсионную надбавку не будут получать.