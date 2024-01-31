Успеть до 31 марта: как не потерять пенсионные выплаты

Определенная категория украинских пенсионеров должна пройти процедуру идентификации до 31 марта 2024 года, чтобы сохранить свои пенсионные выплаты. О том, кто именно должен это сделать и каким образом, читайте далее.

Кому нужно пройти идентификацию

В Украине пенсии без идентификации будут выплачивать только до 31 марта. Это касается внутренне перемещенных лиц, которые были взяты на учет до 24 февраля 2022 года.

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При этом, пройти идентификацию можно следующим образом:

в отделении Пенсионного фонда или Ощадбанка;

через электронный кабинет ПФУ;

в режиме видеоконференцсвязи4

если пенсионер из числа ВПЛ находится за рубежом, то в заграничном дипломатическом учреждении Украины нужно получить документ, удостоверяющий, что физическое лицо является живым.

Как записаться на видеоидентификацию: пошаговая инструкция

Если идентификацию не пройти, то пенсия будет накапливаться на счету получателя до тех пор, пока пенсионер не подтвердит свою личность.

Для того чтобы записаться на прохождение идентификации через видеоконференцию с помощью веб-портала ПФУ, нужно выполнить следующие шаги:

Зайдите на веб-портал электронных Услуг Пенсионного фонда Украины. В верхней части экрана выберите вкладку "Идентификация в режиме видеоконференцсвязи" и нажмите на нее. В появившейся на экране форме заполните все поля обозначенные звездочкой. Выполните указанные на экране указания. Заполните обязательно:

личные данные;

данные документа, удостоверяющего личность;

укажите адрес электронной почты и номер телефона;

выберите способ проведения видеоидентификации через одно из предложенных приложений: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;

при необходимости укажите вид услуги, которую необходимо обеспечить во время видеоидентификации (это могу быть переводчик жестового языка, физическое сопровождение персонального ассистента или помощника и так далее);

дайте согласие на передачу данных и нажмите "Подать заявление".

К заявлению могут быть приложены идентификационные документы: паспорт, пенсионное удостоверение, справка о присвоении идентификационного номера, свидетельство о рождении, трудовая книжка и так далее.

После того как вы подадите заявку на прохождение идентификации через видеоконференцию, уполномоченное лицо из Пенсионного фонда свяжется с вами для согласования даты и способа проведения видеоидентификации.