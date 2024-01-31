Встигнути до 31 березня: як не втратити пенсійні виплати

Певна категорія українських пенсіонерів має пройти процедуру ідентифікації до 31 березня 2024 року, щоб зберегти свої пенсійні виплати. Про те, хто саме повинен це зробити та яким чином, читайте далі.

Кому потрібно пройти ідентифікацію

В Україні пенсії без ідентифікації виплачуватимуть лише до 31 березня. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

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При цьому, пройти ідентифікую можна наступним чином:

у відділенні Пенсійного фонду чи Ощадбанку;

через електронний кабінет ПФУ;

у режимі відеоконференцзв'язку;

якщо пенсіонер з-поміж ВПО перебуває за кордоном, то в закордонній дипломатичній установі України отримати документ, який посвідчує, що фізична особа є живою.

Як записатися на відеоідентифікацію: покрокова інструкція

Якщо ідентифікацію не пройти, то пенсія накопичуватиметься на рахунку одержувача доти, доки пенсіонер не підтвердить свою особу.

Для того, щоб записатися на проходження ідентифікації через відеоконференцію за допомогою вебпорталу ПФУ, потрібно виконати такі кроки:

Зайдіть на вебпортал електронних Послуг Пенсійного фонду України. У верхній частині екрана оберіть вкладку "Ідентифікація у режимі відеоконференцзв'язку" та натисніть на неї. У формі, що з’явиться на екрані, заповніть всі поля, позначені зірочкою. Виконайте зазначені на екрані вказівки. Заповніть обовʼязково:

особисті дані;

дані документу, що посвідчує особу;

вкажіть адресу електронної пошти та номер телефону;

оберіть спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;

за необхідності, вкажіть вид послуги, яку необхідно забезпечити під час відеоідентифікації ( це можу бути перекладач жестової мови, фізичний супровід персонального асистента або помічника тощо);

дайте згоду на передачу даних та натисніть "Подати заяву".

До заяви можуть бути додані ідентифікаційні документи: паспорт, пенсійне посвідчення, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтво про народження, трудова книжка тощо.

Після того як ви подасте заявку на проходження ідентифікації через відеоконференцію, уповноважена особа з Пенсійного фонду зв'яжеться з вами для узгодження дати та способу проведення відеоідентифікації.