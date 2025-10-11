Укр Рус
11 октября, 19:04
Не все знают: когда жена может претендовать на пенсию мужа

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Жена может получать пенсию мужа в связи с потерей кормильца, если она достигла пенсионного возраста, является нетрудоспособным членом семьи, и проживала с мужем на момент его смерти.
  • Размер пенсии составляет 50% от пенсии умершего мужа, а лицам, достигшим 75 лет, добавляется ежемесячная доплата 456 гривен.

Есть случай, когда жена может получать пенсию мужа. Что для чего нужно и при каких условиях переоформляется выплата в 2025 году, читайте дальше.

Когда жена может перейти на пенсию мужа?

Согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", жена может получать пенсию в связи с потерей кормильца, пишет 24 Канал.

Женщина имеет право на пенсию мужа, если выполняются одновременно несколько условий:

  • Она достигла пенсионного возраста.
  • Принадлежит к нетрудоспособным членам семьи.
  • На момент смерти мужа они проживали вместе.

В то же время период расходы назначается на все время, в течение которого член семьи умершего кормильца считается нетрудоспособным. А для членов семьи, достигших пенсионного возраста, выплата назначается пожизненно.

Какой размер пенсии по потере кормильца?

Как отмечают в ПФУ, размер выплаты составляет 50% пенсии умершего супруга. Например, если пенсия мужа была 6 850 гривен, жена получит 3 425 гривен ежемесячно.

Важно! В то же время лицам, достигшим 75 лет, добавляется ежемесячная доплата к пенсии в размере 456 гривен.

Что еще известно о пенсионных выплатах в Украине?

  • Пенсионер имеет право одновременно получать пенсию и продолжать работать, даже на той же должности. Такой вариант часто является финансово более выгодным, чем только пенсионная выплата.

  • Кроме того, каждые два года работающим пенсионерам осуществляется перерасчет пенсии с учетом дополнительно приобретенного страхового стажа.