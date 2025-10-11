Не всі знають: коли дружина може претендувати на пенсію чоловіка
- Дружина може отримувати пенсію чоловіка у зв’язку з втратою годувальника, якщо вона досягла пенсійного віку, є непрацездатним членом сім’ї, та проживала з чоловіком на момент його смерті.
- Розмір пенсії становить 50% від пенсії померлого чоловіка, а особам, які досягли 75 років, додається щомісячна доплата 456 гривень.
Є випадок, коли дружина може отримувати пенсію чоловіка. Що для чого потрібно та за яких умов переоформлюється виплата у 2025 році, читайте далі.
Коли дружина може перейти на пенсію чоловіка?
Згідно з законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", дружина може отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника, пише 24 Канал.
Цікаво Пенсія за вислугу років для вчителів: скільки отримують педагоги
Жінка має право на пенсію чоловіка, якщо виконуються одночасно кілька умов:
- Вона досягла пенсійного віку.
- Належить до непрацездатних членів сім’ї.
- На момент смерті чоловіка вони проживали разом.
Водночас період витрати призначається на весь час, протягом якого член сім’ї померлого годувальника вважається непрацездатним. А для членів сім’ї, які досягли пенсійного віку, виплата призначається довічно.
Який розмір пенсії за втратою годувальника?
Як зауважують у ПФУ, розмір виплати становить 50% пенсії померлого чоловіка. Наприклад, якщо пенсія чоловіка була 6 850 гривень, дружина отримає 3 425 гривень щомісяця.
Важливо! Водночас особам, які досягли 75 років, додається щомісячна доплата до пенсії у розмірі 456 гривень.
Що ще відомо про пенсійні виплати в Україні?
Пенсіонер має право одночасно отримувати пенсію та продовжувати працювати, навіть на тій самій посаді. Такий варіант часто є фінансово вигіднішим, ніж лише пенсійна виплата.
Крім того, кожні два роки працюючим пенсіонерам здійснюється перерахунок пенсії з урахуванням додатково набутого страхового стажу.