Є випадок, коли дружина може отримувати пенсію чоловіка. Що для чого потрібно та за яких умов переоформлюється виплата у 2025 році, читайте далі.

Коли дружина може перейти на пенсію чоловіка?

Згідно з законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", дружина може отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника, пише 24 Канал.

Цікаво Пенсія за вислугу років для вчителів: скільки отримують педагоги

Жінка має право на пенсію чоловіка, якщо виконуються одночасно кілька умов:

Вона досягла пенсійного віку.

Належить до непрацездатних членів сім’ї.

На момент смерті чоловіка вони проживали разом.

Водночас період витрати призначається на весь час, протягом якого член сім’ї померлого годувальника вважається непрацездатним. А для членів сім’ї, які досягли пенсійного віку, виплата призначається довічно.

Який розмір пенсії за втратою годувальника?

Як зауважують у ПФУ, розмір виплати становить 50% пенсії померлого чоловіка. Наприклад, якщо пенсія чоловіка була 6 850 гривень, дружина отримає 3 425 гривень щомісяця.

Важливо! Водночас особам, які досягли 75 років, додається щомісячна доплата до пенсії у розмірі 456 гривень.

Що ще відомо про пенсійні виплати в Україні?