Хто має право на дострокову пенсію?

Щоб вийти на пенсію за вислугу років, вчителі мають відповідати певним вимогам, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Право на достроковий вихід на пенсію у 2025 році мають працівники освіти, які:

досягли віку 55 років;

набули не менш як 30 років педагогічного стажу.

При цьому вчителі, які мали 25 років стажу до 1 січня 2016 року, можуть оформити пенсію достроково незалежно від їхнього віку. З 2024 року стаж став обов'язковим пунктом для пенсії за вислугою років.

До педагогічного стажу, до речі, зараховуються роки роботи не лише на посаді вчителя. Сюди ж враховують роботу:

завуча;

директора;

вихователя;

і навіть психолога.

Право на пенсію за вислугу років дає робота у загальноосвітніх школах, дитячих садках, музичних та художніх школах, училищах тощо.

Варто знати! Повний список посад, які дають право на вислугу років, зазначений у постанові Кабміну № 90 “Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років".

Який розмір пенсійних виплат?

Розмір пенсії за вислугою років для вчителів визначається індивідуально відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пише ПФУ.

Сума виплат залежить від таких чинників:

тривалості набутого страхового стажу вчителем;

отриманої заробітної плати, з якої були сплачені страхові внески;

коефіцієнту, який рахується як співвідношення індивідуальної зарплати до середньої по Україні.

Окрім того, вчителі можуть розраховувати на надбавку за вислугу років. Доплати нараховують залежно від тривалості стажу:

від 3 до 10 років – 10%;

від 10 до 20 років – 20%;

понад 20 років – 30%.

Призначають пенсію з дня звернення за умови звільнення з роботи, яка дає право на виплати за вислугу років.

Важливо! Пенсію за вислугу років призначають лише після звільнення вчителя з посади. Якщо людина повертається до роботи, яка дає право на дострокову пенсію, виплати тимчасово припиняють і знову продовжать виплачувати тільки після остаточного звільнення.

Хто ще має право на дострокову пенсію?