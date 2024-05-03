Перевод средств из-за границы: почему украинцам сейчас реже присылают деньги

Значительное количество украинцев получает переводы из-за границы. Назначение этих платежей разное, например, оплата труда.

Насколько уменьшилось количество переводов в этом году

За I квартал 2024 года количество частных переводов, поступивших в Украину достигло – 2,63 миллиарда долларов. Этот показатель меньше на 9% или на 250 миллионов долларов чем за аналогичный период 2023 года.

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За март этого года сумма частных денежных переводов, которые получили украинцы из-за рубежа, достигла 0,87 миллиарда долларов. Для сравнения, в прошлом году этот показатель был 1 миллиард долларов.

В свою очередь, сумма платежей за оплату труда уменьшилась на 25%. Другие мартовские частные переводы, по сравнению с 2023 годом не претерпели значительных изменений и достигли – 0,33 миллиарда долларов.

Как уменьшилась оплата труда в марте

В течение марта в Украину поступили переводы на 0,41 миллиарда долларов через неформальные каналы.

Значительно сократилось количество платежей за оплату труда. В 2023 году украинцы получили "зарплаты" на сумму 1,08 миллиарда долларов. В этом году, это значение уменьшилось на четверть и достигло – 0,81 миллиарда долларов.

При вычислении расходов и налогов, которые платят мигранты в стране, где они находятся, показатель чистой оплаты труда составляет 0,54 миллиарда долларов.