Пермский НПЗ остановили после атаки украинского БПЛА, – Reuters

Пермский нефтеперерабатывающий завод, занимающий седьмое место по объему переработки в России, остановил работу в результате успешной атаки украинского дрона. В результате попадания на предприятии вспыхнул пожар.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, удар беспилотника привел к повреждению технологических установок, хранилища и трубопровода.

Каковы последствия атаки

В результате взрывов и пожара 25 сентября ключевая инфраструктура российского НПЗ понесла существенные разрушения, что сделало невозможной дальнейшую переработку сырья.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил факт атаки на промышленный объект в регионе. В то же время он решил не уточнять, о каком предприятии идет речь конкретно.

Компания "Лукойл", которой принадлежит уже неработающий нефтеперерабатывающий завод, воздержалась от комментариев для агентства.

Масштабы предприятия и предыдущие удары

СМИ отметили, что объект расположен на расстоянии около 1460 километров от Москвы и имеет существенное значение для российского топливного сектора. В 2024 году мощности завода позволяли перерабатывать ориентировочно 12,6 миллиона тонн нефти.

Напомним, в прошлый раз нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке беспилотников 21 августа.

Кстати, в ночь на 25 сентября Силы обороны Украины также нанесли удары по трем предприятиям российского военно-промышленного комплекса. Речь идет о заводе "Искра" в Ульяновске, а также о предприятиях в Тульской и Воронежской областях. Последние задействованы в производстве твердого ракетного топлива для ракетных систем, таких как "Искандер".