Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что известно о поражении заводов?

Одним из пострадавших объектов стал "НПП Завод Искра" в Ульяновске Ульяновской области. Предприятие входит в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей" и является частью российского военно-промышленного комплекса.

Завод специализируется на производстве полупроводниковых приборов и элементной базы для предприятий оборонной промышленности. В частности, предприятие участвует в кооперации по производству управляемых авиационных ракет Х-59М2/М2А и боевых машин 72В6 зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" и его модификаций.

Еще два пораженных предприятия расположены в Тульской и Воронежской областях России. Речь идет о "Ефремовском заводе синтетического каучука" в городе Ефремов и "Воронежсинтезкаучуке" в районе Воронежа.

Оба предприятия участвуют в производстве твердого ракетного топлива, в частности для баллистических ракет ОТРК "Искандер".

В Украине заявили, что поражение таких предприятий направлено на снижение военно-экономического потенциала России. Удары являются реализацией права Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Напомним, Владимир Зеленский подтвердил нанесение ударов по двум российским НПЗ за последние сутки. По его словам, под удар попали НПЗ в Перми и Новошахтинске.

Кроме того, в Ростовской области были уничтожены две российские радиолокационные станции. Речь идет о комплексах 64Л6 "Гамма-С1" и 39Н6 "Каста-2Е2".

Зеленский отметил, что эти удары являются ответом на российские атаки по Украине. Президент также поблагодарил украинских военных за поражение объектов, ограничивающих военный потенциал России.