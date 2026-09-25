Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про ураження заводів?

Одним з уражених об'єктів став "НПП Завод Іскра" в Ульяновську Ульяновської області. Підприємство входить до складу концерну ВКО "Алмаз-Антей" та є частиною російського військово-промислового комплексу.

Завод спеціалізується на виробництві напівпровідникових приладів та елементної бази для підприємств оборонної промисловості. Зокрема, підприємство бере участь у кооперації з виробництва керованих авіаційних ракет Х-59М2/М2А та бойових машин 72В6 зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С" і його модифікацій.

Ще два уражені підприємства розташовані в Тульській та Воронезькій областях Росії. Йдеться про "Єфремовський завод синтетичного каучуку" в місті Єфремов та "Воронежсинтезкаучук" у районі Воронежа.

Обидва підприємства залучені до виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет ОТРК "Іскандер".

В Україні заявили, що ураження таких підприємств спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Росії. Удари є реалізацією права України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.