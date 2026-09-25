Про нові удари по російських НПЗ повідомив президент Зеленський у телеграм-каналі.

Які НПЗ Росії атакувала Україна?

За словами глави держави, цієї ночі Сили оборони уразили два НПЗ – Пермі та Новошахтинську.

Також є влучання по оборонному підприємству "Завод Іскра" в Ульяновську.

Окрім того, у Ростовському регіоні знищено дві радіолокаційні станції окупантів. Йдеться про 64Л6 "Гамма-С1" та 39Н6 "Каста-2Е2".

Відповідаємо Росії на її жорстокі удари проти життя… Дякую нашим воїнам і кожному підрозділу за влучність та системне обмеження потенціалу Росії вбивати,

– підсумував Зеленський.

Пожежі на атакованих НПЗ: дивіться відео

Нагадаємо, що НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" – це одне з провідних нафтопереробних підприємств Росії, розташоване в Пермі. Він переробляє понад 13 мільйонів тонн нафти на рік .

Новошахтинський НПЗ Ростовській області є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії. Він переробляє близько 7,5 мільйона тонн нафти на рік.

Після нічної атаки завод тимчасово зупинив роботу.

Науково-виробниче підприємство "Завод Іскра" в Ульяновську спеціалізується на виробництві електронної компонентної бази. Продукція заводу використовується в ракетах Х-59М2/М2А та ЗРГК "Панцирь-С1".

Також повідомлялося про приліт був по заводу "Воронежсинтезкаучук" у Воронежі.