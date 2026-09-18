Второй счет за газ: из-за этого вам придется платить больше

Украинцы должны платить не только за сам газ. Также существует отдельный счет за распределение голубого топлива. Как сейчас рассчитывается этот платеж, расскажем далее.

Почему суммы за доставку газа различаются

Украинцы ежемесячно платят не только за непосредственно потребленный газ, но и за его транспортировку. Итоговая сумма формируется индивидуально для каждого домохозяйства и зависит от объема потребления газа за предыдущий газовый год, о чем сообщили "Газмережи".

Расчетный газовый год длится с 1 октября текущего года по 30 сентября следующего. Если за этот период ваша семья использовала больше кубометров, чем раньше, ежемесячный платеж за распределение автоматически увеличится. И наоборот: существенная экономия топлива позволяет значительно сократить расходы на его доставку на весь следующий год.

Как самостоятельно рассчитать ежемесячный платеж

Потребители могут легко рассчитать точную стоимость услуги, не дожидаясь бумажной квитанции. Для этого нужно выполнить несколько последовательных шагов:

Узнать собственный объем потребления газа за прошлый газовой год в кубометрах. Умножить полученный объем на фиксированный тариф, действующий в вашем регионе. Разделить итоговую цифру на 12 месяцев.

Полученное значение и будет вашей обязательной ежемесячной платой за доставку на весь текущий газовый год.

Обратите внимание! Часто причиной завышенных сумм в платежках становятся не тарифы, а банальная невнимательность или неисправность приборов. Если потребитель не передает показания счетчика ежемесячно вовремя, оператор производит начисление по средним объемам, которые обычно выше реального потребления.

К слову, в октябре тарифы на газ для бытовых потребителей расти не будут. В частности, для украинцев, которых обслуживает "Нафтогаз", стоимость кубометра и в дальнейшем составит 7,96 гривны.

В настоящее время "Нафтогаз" обслуживает большинство украинцев. Дело в том, что именно эта компания стала поставщиком последней надежды.