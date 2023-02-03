Как формируется сумма в счете за свет: объяснение от YASNO

Как объясняют в YASNO, главный процесс в расчете за свет зависит от показов счетчика. Тогда и не будет возникать почему в платежках сумма выросла, или наоборот уменьшилась.

Как рассказывает Сергей Коваленко, генеральный директор YASNO, прежде всего, важнейшая часть в расчете суммы за свет зависит не от оператора системы распределения или поставщика, а от потребителя. Все, что ему нужно – это своевременно передать показания счетчика.

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Как происходит расчет

После подачи характеристик, ОСР рассчитывает размер потребления клиента. Эти данные затем передают YASNO.

Мы умножаем объем на тариф, учитываем переплату или задолженность и выставляем конечный счет. Никакой магии и уловок. Клиенты, регулярно передающие показания, это знают и обычно не имеют вопросов к сумме в счете,

– объясняет Коваленко.

Однако у тех, кто такого не делает, возникают проблемы. К примеру, за декабрь показания не было передано 34% киевлян и 29% жителей Днепропетровщины. Поэтому оператор системы распределения рассчитывает их объем потребления по показателю среднесуточного потребления.

Что делать, если забыл подать показатели

К сожалению, вы будете вынуждены сначала уплатить всю сумму, пришедшую из-за несвоевременных представленных показателей. А уже со следующего месяца вам следует подать показатели вовремя и тогда уже произойдет перерасчет.

переплата за предыдущий месяц никуда не денется – она будет учтена в оплате следующего.

Поэтому эксперт советует ежемесячно с 1 по 5 число тратить всего 5 минут своего времени для представления показателей во избежание проблем в дальнейшем.

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Как сэкономить на электроэнергии

Выключайте приборы и освещение дома;

Делайте это всякий раз в том месте квартиры, где оно вам не нужно. Также возьмите за привычку выключать приборы, которыми вы не пользуетесь постоянно. Даже если в телевизоре ночью горит маленький красный светодиод, то через год так может "нагореть" несколько киловатт.

Техника с экорежимом теперь в каждый дом;

Техника в "средних" и экономных режимах дольше работает и экономит деньги.

Задайте себе цель потреблять меньше;

К примеру, потребляйте на следующий месяц меньше на 10 киловатт. Это может стать увлекательным квестом и семейной игрой.

Купите LED лампы;

Лампы старого образца, кроме того, что ярко светят и выполняют свои функции, еще и нагреваются. За эту дополнительную энергию на нагрев мы переплачиваем.

Как сэкономить электроэнергию / Инфографика 24 Канала