Гривна слабеет: как остановить процесс девальвации в Украине

За последние месяцы 2024 года украинская гривна существенно ослабла по отношению к доллару. На такое повлияло то, что в страну поступало меньше валюты, чем выходило. Однако процесс девальвации национальной валюты возможно остановить при некоторых условиях.

Почему гривна слабеет

В эксклюзивной колонке для 24 Канала аналитик Андрей Шевчишин объяснил, что хоть НБУ и перешел к режиму управляемой гибкости и сдерживал вывод валюты из страны, однако Украина до сих пор зависима от внешней помощи, а процесс реструктуризации внешнего долга остается проблемой.

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Поэтому 7 месяцев из 9 месяцев 2024 года украинский платежный баланс был отрицательным. А это означает, что валюты выходило больше, чем поступало в страну.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Всего за первые три квартала текущего года отрицательное сальдо платежного баланса составило 3,3 миллиарда долларов, против 9,5 миллиарда долларов в 2023 году. Это и есть главный фактор ослабления гривны.

В то же время по словам Шевчишина, колебания гривны необходимы, а сам Нацбанк желал бы рыночного движения гривны.

Сейчас все гипертрофировано, действуют жесткие валютные ограничения для движения капитала для бизнеса и населения, НБУ держит рынок, компенсируя структурный дефицит и поддерживая политику "управляемой гибкости". Ключевое слово "управляемой",

– отмечает аналитик.

Обратите внимание! Процесс девальвации гривны можно остановить, выйдя на долгосрочный положительный тренд для платежного баланса. В нем дефицит внешней торговли товарами и услугами, внешними выплатами будут компенсированы притоком инвестиций и капитала. Другими словами, будет устойчивый входящий денежный поток, который бы компенсировал исходящий поток.