Из-за того, что у женщины обнаружили ошибку в трудовой книжке, ей было отказано в назначении пенсии по возрасту. Однако эта ошибка была сделана еще 45 лет назад.

Из-за какой ошибки могут не предоставить пенсию по возрасту?

По решению Пенсионного фонда одной из харьковчанок отказали в пенсии, потому что в дате рождении, указанной в трудовой книжке, была ошибка, передает 24 Канал со ссылкой На пенсии.

Читайте также Можно ли обжаловать пенсию, если решение Пенсионного фонда вас не устраивает

Дело в том, что ошибка была допущена в трудовой еще в 1980 году, а исправить ситуацию смогли только через суд.

В решении Змиевского районного суда Харьковской области было указано, что еще в 1980 году женщина была принята на должность товароведа в Заготконтроку Пятихатского РПС.

Однако при оформлении на работу в дате ее рождения допустили ошибку – была указана дата 9 апреля 1962 года вместо реальной.

Но когда в мае 2025 года, то есть через 45 лет, женщина обратилась в территориальное отделение Пенсионного фонда с заявлением о назначении пенсии по возрасту, то оказалось, что периоды работы из трудовой книжки не засчитались в страховой стаж из-за этого несоответствия.

Женщина подала в суд, а там было установлено, что указанная дата рождения является технической ошибкой, а документ на самом деле действителен и принадлежит ей. Тем самым, женщина вернула возможность получать пенсию по возрасту.