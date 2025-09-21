Потребители шокированы счетами от "Нафтогаза": что не так с начислениями
- Украинцы получают завышенные платежки за газ от "Нафтогаза", если не передают показатели счетчика ежемесячно до 5 числа.
- Причиной появления неожиданной задолженности могут быть технические сбои или ошибки потребителей, такие как неправильные реквизиты или несвоевременная передача показателей.
Украинцы жалуются на неожиданные начисления от "Нафтогаза". Платежки пришли даже тем, кто не пользовался газом.
Почему поступают завышенные платежки за газ?
Если потребитель не передает показатели счетчика ежемесячно до 5 числа, "Нафтогаз" автоматически начисляет среднемесячное потребление, сообщает компания через 24 Канал. Такой механизм применяется для всех клиентов, чтобы избежать пропусков в платежках.
У "Нафтогазе" отмечают: компания не определяет фактические объемы газа. Ее функция ограничивается начислением к оплате и формированием платежек на основе предоставленных данных.
Обратите внимание! Все вопросы точного учета и проверки потребленного газа относятся к компетенции местных операторов газораспределительных сетей. Именно к ним советуют обращаться в случае спорных начислений.
К тому же, даже если газ не потребляется, платежка все равно поступает. Все потому, что в Украине действует отдельная плата за доставку газа: она является обязательной для всех абонентов газораспределительных сетей, независимо от фактического использования.
Из-за чего могут появиться долги в платежках?
По словам "Нафтогаза", причиной появления неожиданной задолженности в платежках могут быть не только технические сбои компании, но и распространенные ошибки самих потребителей.
Как объясняют в компании, долг может возникнуть, если неправильно указать реквизиты при оплате, не передать показатели счетчика вовремя или задержать оплату.
Напоминаем! Показания счетчика газа следует передавать ежемесячно в период следует передавать ежемесячно в период с 28 числа предыдущего месяца до 5 числа текущего. В то же время оплату следует осуществлять до 25 числа.
Что известно о коммунальных услугах в Украине: коротко о главном
Нацбанк прогнозирует рост тарифов на коммунальные услуги с 2026 года, однако в Верховной Раде этот прогноз не поддерживают.
Нардеп Сергей Нагорняк заявил, что оснований для повышения тарифов на электроэнергию и газ пока нет, и призвал сохранить их на уровне 2025 года.