Украинцы жалуются на неожиданные начисления от "Нафтогаза". Платежки пришли даже тем, кто не пользовался газом.

Почему поступают завышенные платежки за газ?

Если потребитель не передает показатели счетчика ежемесячно до 5 числа, "Нафтогаз" автоматически начисляет среднемесячное потребление, сообщает компания через 24 Канал. Такой механизм применяется для всех клиентов, чтобы избежать пропусков в платежках.

У "Нафтогазе" отмечают: компания не определяет фактические объемы газа. Ее функция ограничивается начислением к оплате и формированием платежек на основе предоставленных данных.

Обратите внимание! Все вопросы точного учета и проверки потребленного газа относятся к компетенции местных операторов газораспределительных сетей. Именно к ним советуют обращаться в случае спорных начислений.

К тому же, даже если газ не потребляется, платежка все равно поступает. Все потому, что в Украине действует отдельная плата за доставку газа: она является обязательной для всех абонентов газораспределительных сетей, независимо от фактического использования.

Из-за чего могут появиться долги в платежках?

По словам "Нафтогаза", причиной появления неожиданной задолженности в платежках могут быть не только технические сбои компании, но и распространенные ошибки самих потребителей.

Как объясняют в компании, долг может возникнуть, если неправильно указать реквизиты при оплате, не передать показатели счетчика вовремя или задержать оплату.

Напоминаем! Показания счетчика газа следует передавать ежемесячно в период следует передавать ежемесячно в период с 28 числа предыдущего месяца до 5 числа текущего. В то же время оплату следует осуществлять до 25 числа.

