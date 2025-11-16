Украинцы недополучают почти 20% пенсии: почему пожилые люди вынуждены выживать

В пенсионных выплатах украинцев фактически оказывается лишь около 1% от того, что предусмотрено международными стандартами. Актуальная формула начисления пенсий существенно занижает реальные выплаты, оставляя многих пожилых людей без должного уровня поддержки.

Из-за чего украинцы не получают положенных выплат?

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что действующая формула начисления пенсий в Украине существенно занижает размер пенсии, пишет 24 Канал.

По его словам, один год стажа украинского работника приравнивается лишь к 1% пенсионного замещения. Из-за этого человек с 30 годами стажа получает лишь 30% своей зарплаты, а с 35 годами только 35%, хотя международные стандарты гарантируют не менее 40%.

Что еще влияет на размер пенсии в Украине?

Негативно на размер пенсии в Украине влияет также использование средней зарплаты за три предыдущих года вместо актуальной. Это автоматически занижает расчеты, что еще "срезает" около 14% выплат.

Интересно! Согласно данным Пенсионного фонда Украины, пенсия рассчитывается исходя из среднего заработка 21 190, 31 гривны.

В сумме оба фактора лишают украинцев до 19% пенсии, которую они должны были бы получать по закону. Гетманцев назвал ситуацию несправедливой и призвал к срочному пересмотру формулы начисления пенсий.

Как рассчитывается размер пенсии в Украине?