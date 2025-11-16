Українці недоотримують майже 20% пенсії: чому літні люди змушені виживати

У пенсійних виплатах українців фактично опиняється лише близько 1% від того, що передбачено міжнародними стандартами. Актуальна формула нарахування пенсій суттєво занижує реальні виплати, залишаючи багатьох літніх людей без належного рівня підтримки.

Через що українці не отримують належних виплат?

Голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що чинна формула нарахування пенсій в Україні суттєво занижує розмір пенсії, пише 24 Канал.

За його словами, один рік стажу українського працівника прирівнюється лише до 1% пенсійного заміщення. Через це людина з 30 роками стажу отримує лише 30% своєї зарплати, а з 35 роками лише 35%, хоча міжнародні стандарти гарантують щонайменше 40%.

Що ще впливає на розмір пенсії в Україні?

Негативно на розмір пенсії в Україні впливає також використання середньої зарплати за три попередні роки замість актуальної. Це автоматично занижує розрахунки, що ще "зрізає" близько 14% виплат.

У сумі обидва фактори позбавляють українців до 19% пенсії, яку вони мали б отримувати за законом. Гетманцев назвав ситуацію несправедливою та закликав до термінового перегляду формули нарахування пенсій.

Як розраховується розмір пенсії в Україні?