Через що українці не отримують належних виплат?

Голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що чинна формула нарахування пенсій в Україні суттєво занижує розмір пенсії, пише 24 Канал.

За його словами, один рік стажу українського працівника прирівнюється лише до 1% пенсійного заміщення. Через це людина з 30 роками стажу отримує лише 30% своєї зарплати, а з 35 роками лише 35%, хоча міжнародні стандарти гарантують щонайменше 40%.

Що ще впливає на розмір пенсії в Україні?

Негативно на розмір пенсії в Україні впливає також використання середньої зарплати за три попередні роки замість актуальної. Це автоматично занижує розрахунки, що ще "зрізає" близько 14% виплат.

Цікаво! Згідно з даними Пенсійного фонду України, пенсія розраховується виходячи зі середнього заробітку 21 190, 31 гривні.

У сумі обидва фактори позбавляють українців до 19% пенсії, яку вони мали б отримувати за законом. Гетманцев назвав ситуацію несправедливою та закликав до термінового перегляду формули нарахування пенсій.

Як розраховується розмір пенсії в Україні?