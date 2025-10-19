Не все отключения – по графику: в Минэнерго объяснили, почему так случается
- Ограничение электроэнергии потребителям происходит из-за обстрелов энергообъектов, аварии, плановые ремонты и стихийные явления.
- Применение графиков отключений зависит от потребности в ремонтах, оборудования, а также необходимости стабилизации энергосистемы.
Среди причин ограничения электроэнергии потребителям являются обстрелы энергообъектов, аварии в сетях, плановые ремонты в сетях и стихийные явления, такие как гроза, шторм, наводнение и тому подобное. В то же время для восстановления электроснабжения вследствие каждой из причин требуется время, а потому включения света не всегда соответствуют графикам.
От чего зависит введение графиков отключений?
Для ремонта объектов нужно определенное время, оборудования, а также отключение для возможности проведения энергетиками ремонтных работ, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Стоит добавить, что отключения бывают нескольких типов:
- Аварийные – экстренные или локальные (в случае системных аварий или повреждения в результате обстрелов).
В таких случаях применяются графики аварийных отключений (ГАО) и графики ограничения мощности (ГОП).
- Стабилизационные (почасовые) – это уже графики почасовых отключений (ГПО).
Их применяют в случае, когда есть пиковые нагрузки и потребность сбалансировании энергосистемы.
- Плановые (для плановых ремонтов) – о таких отключениях оператор системы распределения заранее предупреждает потребителей.
Обратите внимание! Графики отключений ГАВ, ГОП, ГПВ распределяются на очереди, к которым привлекаются определенные потребители.
Почему не удается придерживаться почасовых графиков?
- Сразу включить свет всем потребителям трудно. Поэтому, происходит постепенное присоединение, а потому это отнимает время.
- В то же время если во время, когда должно быть включение света по графику, система несбалансированная, то время отключения может быть увеличено.
- Зато если возникает аварийная ситуация, то к стабилизационным добавляются еще и аварийные отключения. В таком случае период отключения активируется и продлится до устранения аварии.
Важно! Россия также готовится к блэкаутам, пишет российское Агентство нефтегазовой информации. Известно, что компания "Роснано" представила мобильную систему накопления энергии мощностью 100 киловатт. Она может питать небольшие поселки и заряжать электромобили.
Как в Украине просят экономить электроэнергию?
В Укрэнерго просят украинцев экономить электроэнергию на фоне последних событий. Особенно там просят придерживаться экономного потребления в часы пиковых нагрузок – вечером и утром.
Среди советов для населения есть: не включать несколько мощных электроприборов одновременно, выключать свет в пустых комнатах и кабинетах, выключать из розетки электроприборы, которыми не пользуетесь, ведь они все равно потребляют электроэнергию, по возможности, перенести энергоемкие процессы (стирка, нагрев бойлера, работу посудомоечной машины) на ночное время, то есть после 22:00 и тому подобное.