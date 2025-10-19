Среди причин ограничения электроэнергии потребителям являются обстрелы энергообъектов, аварии в сетях, плановые ремонты в сетях и стихийные явления, такие как гроза, шторм, наводнение и тому подобное. В то же время для восстановления электроснабжения вследствие каждой из причин требуется время, а потому включения света не всегда соответствуют графикам.

От чего зависит введение графиков отключений?

Для ремонта объектов нужно определенное время, оборудования, а также отключение для возможности проведения энергетиками ремонтных работ, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Стоит добавить, что отключения бывают нескольких типов:

Аварийные – экстренные или локальные (в случае системных аварий или повреждения в результате обстрелов).

В таких случаях применяются графики аварийных отключений (ГАО) и графики ограничения мощности (ГОП).

Стабилизационные (почасовые) – это уже графики почасовых отключений (ГПО).

Их применяют в случае, когда есть пиковые нагрузки и потребность сбалансировании энергосистемы.

Плановые (для плановых ремонтов) – о таких отключениях оператор системы распределения заранее предупреждает потребителей.

Обратите внимание! Графики отключений ГАВ, ГОП, ГПВ распределяются на очереди, к которым привлекаются определенные потребители.

Почему не удается придерживаться почасовых графиков?

Сразу включить свет всем потребителям трудно. Поэтому, происходит постепенное присоединение, а потому это отнимает время.

В то же время если во время, когда должно быть включение света по графику, система несбалансированная, то время отключения может быть увеличено.

Зато если возникает аварийная ситуация, то к стабилизационным добавляются еще и аварийные отключения. В таком случае период отключения активируется и продлится до устранения аварии.

Важно! Россия также готовится к блэкаутам, пишет российское Агентство нефтегазовой информации. Известно, что компания "Роснано" представила мобильную систему накопления энергии мощностью 100 киловатт. Она может питать небольшие поселки и заряжать электромобили.

Как в Украине просят экономить электроэнергию?