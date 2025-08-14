Для зачисления стажа: кому из украинцев необходимо подать заявление в ПФУ
- Кабмин принял постановление, которое позволяет засчитывать трудовой стаж, приобретенный за рубежом, для назначения пенсии в Украине.
- Для зачисления стажа нужны официальные документы из страны пребывания, а при их отсутствии Пенсионный фонд будет обращаться в иностранные органы через МИД.
Некоторые пенсионеры должны подать заявление в Пенсионный фонд. Это нужно для зачисления стажа.
Кому нужно подать заявление в Пенсионный фонд?
Кабинет Министров Украины утвердил такие правила Постановлением № 562 от 16 мая 2025 года "Некоторые вопросы исчисления страхового стажа", пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Это дает возможность включать периоды официальной работы за границей. Это определяет право на назначение пенсии по возрасту.
Теперь это касается и периодов работы в странах, с которыми Украина не имеет соответствующих международных соглашений,
– уточнили в фонде.
В частности подать заявление должны:
- люди, работавшие за пределами Украины в республиках бывшего СССР до 1 января 1992 года;
- лица, работавшие за рубежом в странах, с которыми Украина не подписала пенсионный договор.
Согласно новому порядку, трудовой стаж, который получен за рубежом, включается в пенсию по возрасту на основании официальных документов из страны пребывания:
- выписок,
- справок,
- других документов, подтверждающих, что период работы был зачислен в пенсионной системе другой страны.
Если такие документы отсутствуют или недостаточно информации, то Пенсионный фонд Украины будет обращаться за подтверждением в компетентные органы иностранного государства. Это будет выполняться через Министерство иностранных дел.
Важно! Более того, принятое Правительством решение регулирует проблему, с которой столкнулись граждане, которые приобретали свой стаж в России и Беларуси.
Как подать заявление?
В заявлении лицо должно официально подтвердить, что оно:
- не получает пенсию в любом другом государстве;
- не состоит на пенсионном учете за рубежом;
- не обращалось за назначением пенсии за пределами Украины.
Обратите внимание! Подача осуществляется лично через Пенсионный фонд, или онлайн (через портал электронных услуг или Дию).