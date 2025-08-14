Деякі пенсіонери повинні подати заяву до Пенсійного фонду. Це потрібно для зарахування стажу.

Кому потрібно подати заяву до Пенсійного фонду?

Кабінет Міністрів України затвердив такі правила Постановою № 562 від 16 травня 2025 року "Деякі питання обчислення страхового стажу", пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Це надає можливість включати періоди офіційної роботи за кордоном. Це визначає право на призначення пенсії за віком.

Тепер це стосується і періодів роботи у країнах, із якими Україна не має відповідних міжнародних угод,

– уточнили у фонді.

Зокрема подати заяву повинні:

люди, що працювали за межами України у республіках колишнього СРСР до 1 січня 1992 року; особи, які працювали за кордоном в країнах, з якими Україна не підписала пенсійний договір.

Згідно з новим порядком, трудовий стаж, який здобутий за кордоном, включається до пенсії за віком на підставі офіційних документів із країни перебування:

виписок,

довідок,

інших документів, які підтверджують, що період роботи був зарахований у пенсійній системі іншої країни.

Якщо такі документи відсутні або недостатньо інформації, то Пенсійний фонд України звертатиметься за підтвердженням до компетентних органів іноземної держави. Це виконуватиметься через Міністерство закордонних справ.

Важливо! Ба більше, прийняте Урядом рішення врегульовує проблему, з якою зіткнулися громадяни, які набували свій стаж у Росії та Білорусі.

Як подати заяву?

У заяві особа має офіційно підтвердити, що вона:

не отримує пенсію в будь-якій іншій державі; не перебуває на пенсійному обліку за кордоном; не зверталася за призначенням пенсії за межами України.

Зверніть увагу! Подання здійснюється особисто через Пенсійний фонд, або онлайн (через портал електронних послуг чи "Дію").