Для кого из украинцев подорожает коммуналка с 1 августа

В июне вырос тариф на электроэнергию для населения. В июле повышение стоимости ЖКУ не происходило.

Как изменится размер коммуналки

С 1 августа размер тарифов для большинства населения не изменится. В частности, стоимость электроэнергии будет оставаться на уровне 4,32 гривны за киловатт-час.

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Тарифы на газ также не претерпят изменений. Бытовые потребители поставщика последней надежды – "Нафтогаза" и в дальнейшем будут платить 7,96 гривны за кубометр.

Абоненты других регуляторов имеют тарифы от 7,70 до 9,90 гривны за кубометр.

Тарифы на газ "зафиксированы" до мая 2025 года.

Некоторые потребители все же будут иметь увеличение платежек, из-за роста тарифа на воду. Речь идет о жителях определенных районов Киевской области.

Абоненты КП "Микуличи" почувствуют увеличение стоимости не только централизованного снабжения холодной воды, а и водоотведения. Теперь тарифы для них будут выглядеть так: