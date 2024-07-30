Для кого из украинцев подорожает коммуналка с 1 августа
В июне вырос тариф на электроэнергию для населения. В июле повышение стоимости ЖКУ не происходило.
Как изменится размер коммуналки
С 1 августа размер тарифов для большинства населения не изменится. В частности, стоимость электроэнергии будет оставаться на уровне 4,32 гривны за киловатт-час.
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Тарифы на газ также не претерпят изменений. Бытовые потребители поставщика последней надежды – "Нафтогаза" и в дальнейшем будут платить 7,96 гривны за кубометр.
Абоненты других регуляторов имеют тарифы от 7,70 до 9,90 гривны за кубометр.
Некоторые потребители все же будут иметь увеличение платежек, из-за роста тарифа на воду. Речь идет о жителях определенных районов Киевской области.
Абоненты КП "Микуличи" почувствуют увеличение стоимости не только централизованного снабжения холодной воды, а и водоотведения. Теперь тарифы для них будут выглядеть так:
- стоимость водоснабжения возрастет до 56,55 гривны;
- водоотведения – 68,65 гривны.