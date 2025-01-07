Рекордный скачок: польский злотый демонстрирует беспрецедентный рост: польский злотый демонстрирует беспрецедентный рост

Польский злотый продемонстрировал рекордный рост. Только за один день стоимость валюты выросла на 18 копеек. Какие курсы злотого в банках и обменниках, читайте дальше.

Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 7 января официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,32 гривны (+18 копеек от 6 января), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Курс злотого в банках и обменниках.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,00 гривны (без изменений) и продажа – 10,40 гривны (+5 копеек).

В то же время обменники покупают злотые по 10,30 гривны (+5 копеек), а продают – уже по 10,40 гривны (+4 копейки).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 032 гривны. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 040 гривен, как в банках, так и в обменниках.

В то же время обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 030 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит примерно 1 000 гривен.

Впрочем, окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.