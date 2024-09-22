Как выплачивается пенсия после смерти пенсионера: основные аспекты

В Украине родственники могут получить невыплаченную пенсию умершего пенсионера согласно пенсионному законодательству. Это право реализуется в случае смерти лица, которое получало пенсию.

Как получить пенсию после смерти пенсионера

Как сообщают в ПФУ, заявление на недополученную пенсию за умершего пенсионера можно подать непосредственно в сервисном центре фонда или дистанционно через веб-портал электронных услуг. Такое право имеют родственники умершего.

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Они могут подать заявку на выплату в течение шести месяцев с момента открытия наследства. Невыплаченная сумма пенсии начисляется до месяца смерти включительно.

Важно! При обращении нескольких членов семьи соответствующая сумма пенсии распределяется между ними поровну.

Таким образом, право на выплату имеют члены семьи, которые проживали с пенсионером на день его смерти, а также нетрудоспособные лица. В частности, ими считаются:

супруг или супруга, родители с инвалидностью или старше 65 лет;

дети до 18 лет или с инвалидностью до 18 лет;

дети, которые учатся до 23 лет;

члены семьи, которые ухаживают за детьми умершего до 8 лет, независимо от возраста.

Обратите внимание! Выплата недополученной пенсии умершего пенсионера регулируется Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".