Помощь пенсионерам 2026: кому дадут единовременную выплату

Пенсионеры в Украине могут рассчитывать на единовременное пособие от государства в размере 6 500 гривен. Однако получение выплаты предусмотрено до конца 2025 года, а в 2026 году ее можно будет только тратить.

Кто из пенсионеров может получить помощь?

Часть пенсионеров Украины получит единовременное пособие в рамках программы "Зимняя поддержка", пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики.

Помощь в размере 6 500 гривен в 2025 – 2026 годах предназначена для наименее защищенных категорий населения.

По данным Пенсионного фонда Украины, право на помощь от государства имеют одинокие пенсионеры, которые обратились за ней до 17 декабря.

Размер их пенсии не должен превышать 4 прожиточных минимумов для нетрудоспособных с учетом надбавки на уход, что составляет 50 гривен.

Заметьте! На 1 января 2025 года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, определен на уровне 2 361 гривны.

Кроме одиноких пенсионеров, выплата предназначена также для получателей социальной помощи на детей под опекой или попечительством, внутренне перемещенных лиц, имеющих инвалидность I группы, и других уязвимых групп населения.

В Минсоцполитики сообщили, что общее количество поданных заявлений на получение помощи составляет 414 295, среди них согласовали 350 866.

Важно! Государство профинансировало более 272,5 тысяч обращений. Тем, кому согласовали выплату, но пока не начислили, средства поступят в течение 10 дней.

Как можно получить единовременную выплату?

Деньги в рамках программы поддержки поступят на счет получателей, зависимости от того, каким способом подавали заявку:

тем, кто обращался онлайн , выплату зачислят на "Дія.Карту";

, выплату зачислят на "Дія.Карту"; тем, кто обращался через Пенсионный фонд, начислят на открытую карту, которую указывали при оформлении заявки.

На что можно потратить деньги "Зимней поддержки"?

Средства единовременной помощи можно потратить только на определенные категории товаров:

одежду и обувь;

лекарственные средства и витамины.

Потратить деньги нужно в течение 180 дней с момента зачисления. Неиспользованные средства вернут в бюджет по истечении срока.

Интересно! По состоянию на 18 декабря на приобретение одежды и обуви провели 67 829 транзакций. Еще 13 711 покупок совершили в аптеках.

Будет ли действовать в 2026 году программа помощи от ООН?