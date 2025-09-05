В Украине предусмотрена помощь, которая называется пособие на погребение. Речь идет о выплате в случае смерти пенсионера.

Какая помощь на погребение в 2026 году?

Ее предоставляют на погребение лицам, которые осуществили погребение, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Размер пособия на погребение не является постоянным. Он зависит от закона, в соответствии с которым была назначена пенсия.

Например, если пожилой человек получал пенсию согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", то помощь выплачивается в размере трехмесячной пенсии. В то же время выплаты не может быть меньше пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (13 420 гривен), кроме лиц, погребение которых проведено за счет государственного бюджета.

А для тех, кому пенсия была назначена в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или других законов, размер помощи составляет две пенсии, что получал пенсионер на момент смерти.

Куда обращаться, чтобы получить средства? Для получения помощи следует обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда. Деньги выплачиваются путем зачисления на банковский счет человека, который осуществлял погребение или через международную платежную систему "Быстрая копейка".

Обратите внимание! Срок обращения за получением помощи на погребение пенсионера не ограничивается во времени.

Как получить деньги на погребение?

Для оформления выплаты на погребение следует обратиться в органы Пенсионного фонда Украины.

В частности следует предоставить такой пакет документов: паспорт и идентификационный код заявителя, заявление на получение помощи (заполняется при обращении), выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния или справка о смерти и свидетельство о смерти.