Чем больше ограничений, тем популярнее: почему криптообменники пользуются таким спросом

Валютные ограничения от НБУ и война усилили привлекательность криптообменников. Украинцы все чаще стали использовать крипту для переводов за границу.

Почему криптообменники пользуются таким спросом

На привлекательность криптообменников, в частности, и повлияла невозможность осуществлять SWIFT-переводы валюты за границу. Единственными исключениями являются транзакции на обучение, кредиты, волонтерство и лечение.

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За один месяц человек может перевести за границу не более 100 тысяч гривен или вывезти наличными до 10 тысяч гривен. Для больших сумм следует декларироваться, что требует наличия документа о подтверждении снятия средств с банковского счета.

Такую справку могут предоставить не все, учитывая, что некоторые могли не сохранять собственные сбережения в финансовых учреждениях. Документ действителен в течение 90 дней, а лимит выдачи средств в сутки составляет 100 тысяч гривен. Еще существуют лимиты на использование гривневых карт за рубежом – 12,5 тысячи гривен в неделю и 100 тысяч в месяц.

Относительно карт криптоинвесторов тоже прослеживаются определенные трудности. Теперь они не могут вывести деньги на счета украинских банков.

Байден подозревается в рекламе крипты

В своем предвыборном ролике Байден сделал акцент на кружке, где изображен он с "lazer eyes". Этот мем очень популярен в криптосообществе, поэтому разгорелась дискуссия.

"Lazer eyes" активно пользуются поклонники криптовалютной интеграции, так называемые биткойн-максималисты. К ним относятся:

певица Пэрис Хилтон;

спортсмен Том Брэди;

CEO криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао;

основатель MicroStrategy Майкл Сейлор;

миллиардер Илон Маск.