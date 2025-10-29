"Я ожидаю, что мы снизим их", – Трамп сделал заявление по пошлинам для Китая

Дональд Трамп заявил, что готов снизить пошлины, которые США ввели на китайские товары из-за кризиса с фентанилом. Также американский лидер намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином флагманский искусственный интеллект-чип Blackwell компании Nvidia Corp.

Что известно об отношениях между Вашингтоном и Пекином?

Дело в том, что руководители двух крупнейших экономик мира стремятся уменьшить напряжение во время встречи, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Я ожидаю, что мы снизим их, потому что верю – они помогут нам с проблемой фентанила,

– сказал Трамп.

Дональд Трамп отметил, что ожидает от Пекина "действий" и готовности работать непосредственно с ним для прекращения экспорта прекурсоров – химических веществ, необходимых для производства фентанила.

По сообщению The Wall Street Journal, во вторник Трамп рассматривал возможность сокращения 20% пошлины до уровня 10% на китайские товары из-за кризиса с фентанилом. Трамп также намекнул, что готов предоставить Китаю доступ к процессору Nvidia Blackwell AI в рамках торговой сделки, что стало бы большой уступкой и могло вызвать возмущение среди представителей американских кругов нацбезопасности.

Выступление президента США – в котором он предсказал "большую сделку для обеих стран" во время встречи с бизнес-лидерами на саммите АПЕК – еще больше подпитало ожидания относительно заключения широкой торговой договоренности, которая ослабит барьеры в торговле между двумя крупнейшими экономиками мира,

– говорится в тексте.

Важно! На регулярном брифинге в Пекине в среду представитель МИД Китая Го Цзякун заявил, что Китай готов "влить новый импульс" в отношения с США. Он призвал Вашингтон "принять конкретные меры" для содействия сотрудничеству в борьбе с фентанилом и "защитить стабильность глобальных производственных и поставочных цепей" в сфере микрочипов.

Что еще требует Дональд Трамп?

Американская сторона имеет определенные требования к Китаю. Кроме фентанила, важные вопросы по редкозему и восстановлению закупок сои. Об этом идет речь в материале Bloomberg.

Если вопросы не будут решены, то тарифы будут введены.

Обратите внимание! Торговое перемирие должно закончиться 10 ноября.

