Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал в эфире 24 Канала, что украинцы готовы выдержать четвертую военную зиму, а международная ситуация ухудшается для Кремля – даже Китай сомневается в целесообразности поддержки затяжной войны.

Выдержит ли Украина четвертую военную зиму?

Несмотря на все сложности, финансирование Украины продолжается, вооруженная помощь поступает. Сейчас речь идет о 2 миллиардах долларов по программе PDA (Presidential Drawdown Authority).

Это американское оружие, которое закупают европейцы. Кроме того, Украина и сама производит вооружение. Все это свидетельствует, что Россия погрязла в войне.

Попытки Путина изменить ситуацию на фронте сейчас связаны именно с ударами по энергетической инфраструктуре – их действительно очень много, и дальше будет больше. Даже бетонные укрепления не всегда выдерживают такие обстрелы,

– считает Клочок.

Россия понимает, что это серьезный вызов для Украины. Но есть одно "но", которое Путин не может понять и никогда не поймет.

Те, кто не в Украине или далеко от мест обстрелов, могут думать, что террор сработает. А те, кто в эпицентре, кому каждую ночь грозит опасность, уже воспринимают военную реальность как новую нормальность.

"Десятки миллионов украинцев до сих пор в стране, хотя многие и уехали. Проблемы есть, это бесспорно. Но все это свидетельствует: украинцы готовы выдерживать и никто не собирается быстро идти на условия, которые выдвигает Кремль", – объяснил эксперт.

Россия проигрывает: почему даже в Кремле это поняли?

По вопросу контрактников и мобилизации, в Кремле рассматривают различные варианты, но единодушного решения еще нет. Это свидетельствует об огромных проблемах.

"Они есть и у нас, бесспорно. Но если раньше говорили только о том, что Украина не устоит, то сегодня говорят, что Россия точно уже не выиграет", – считает Клочок.

Обратите внимание! Кремль обеспокоен внутренней нестабильностью. России угрожают экономический кризис, рост долгов и возможный переворот из-за новых санкций и финансового давления.

Даже для Китая и его лидера Си Цзиньпина это сегодня вызов. Планы, о которых Путин рассказывал перед полномасштабным вторжением по быстрому захвату Украины, не оправдались. Затягивание войны на фоне неуступчивости Трампа становится невыгодным для Си Цзиньпина.

Китай противостоит США в торговой плоскости, но это лишь усиливает конфронтацию между двумя странами, что сейчас, по моему убеждению, Пекину не нужно.

"Сейчас заметно созвучие в риторике Украины и Вашингтона, хотя проблемы, конечно, есть. Но сейчас все внимание Трампа направлено на Кремль. Там должно быть принято решение, которое должно быть подкреплено и Китаем", – подытожил эксперт.

