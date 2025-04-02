Одно решение Трампа может спровоцировать беспрецедентный кризис в мире

Дональд Трамп не раз заявлял, что планирует ввести пошлины на товары некоторых стран. Мировые рынки и бизнесы очень сильно на это реагируют.

Ректор Международного университета бизнеса Александр Савченко рассказал 24 Каналу, что, например, Канада заблокировала дорогу грузовиков до Аляски. Это был единственный маршрут, которым можно было поставлять грузы.

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Как Трамп может спровоцировать большой кризис

После того как президент США ввел 25 санкций на большинство канадских товаров, то страна решила со своей стороны ввести пошлины на проезд грузовиков. Уже через месяц на Аляске возник кризис туристического сектора, магазине полупустые, люди теряют работу.

Евросоюз готовится. Поверьте, если Трамп введет санкции против всех товаров ЕС, то будет болезненный ответ,

– сказал Александр Савченко.

Санкции приведут к охлаждению экономики сначала до нуля, а потом может быть рукотворный экономический кризис, не такой как в 2008 году. Впервые за новейшую историю руководство страны создает мировой финансовый кризис, в том числе и для своего государства.

А самое опасное, что за экономическим кризисом, может начаться финансовый и даже денежный. Как правило, все действует наоборот. Сначала есть проблемы у банков, потом на фондовом рынке, а они уже есть, ведь фондовый рынок упал на 5%,

– подчеркнул Александр Савченко.

Негативное для Соединенных Штатов явление заключается в том, что некоторые страны начали распродавать американскую валюту, переводить ее в евро, золото или другие валюты. Это очень опасно. Трамп может навредить мощности американского доллара как лучшей валюты в мире за последние десятилетия.

Хочется верить, что рынок быстро поставит Трампа в нормальные рамки. Так уже произошло с Илоном Маском. Его экстравагантные заявления привели к тому, что капитализация его бизнеса упала. Не стоит отбрасывать, что Tesla может стать банкротом, ведь продажи падают.

Но Трамп построил свою карьеру через банкротство. Он пережил их уже 6 раз, Маск может повторить его опыт.