Введенные американским президентом Дональдом Трампом 50% пошлины против Индии за покупку российской нефти больно ударили по экономике страны. Едва ли не самый большой удар пришелся на текстильную отрасль.

Какие проблемы в текстильной отрасли Индии?

Индийские фабрики, которые инвестировали в ожидании резкого роста заказов, сейчас накапливают долги и непроданные товары, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

После избрания Трампа президентом США многие текстильные производители Индии ожидали, что его дружеские отношения с премьер-министром Нарендрой Моди усилят торговлю между странами.

В надежде на это они взяли миллионные кредиты в банке для приобретения нового оборудования или расширения производства.

Однако, когда для приобретения нового оборудования администрация Трампа ввела 50% пошлину на индийские товары, это стало серьезным ударом по индустрии, и текстильная промышленность оказалась в кризисе...

Глава текстильной ассоциации Индии назвал это решение "похоронным колоколом" для малых и средних производителей.

Сегодня часть фабрик, которые ориентированы только на США, уже закрылась. Другие пока работают в надежде, что переговоры между Вашингтоном и Нью-Дели дадут быстрый результат.

Некоторые предприниматели даже заморозили строительство новых фабрик, поскольку сомневаются в стабильности новых заказов.

Тем временем производители ищут новые рынки сбыта, в частности, рассматривают Великобританию, с которой Индия летом подписала соглашение о свободной торговле.

Такой удар больно бьет по планам Моди развивать внутреннее производство и привлекать иностранные инвестиции. Ведь именно текстиль считался ключевым сектором для его экономической стратегии ,

– отмечает издание.

По данным Центробанка Индии, долг текстильной отрасли уже достиг рекордных 31,6 миллиарда долларов.

Больше всего пострадал город Тируппур, который за последние 40 лет превратился в главный текстильный хаб страны. Именно в этом месте отшивали футболки и белье для всемирно известных компаний, как Nike, Walmart и H&M.

Однако после введения пошлин покупатели из США начали требовать 16% скидки, что сделало бы производство убыточным. Предприниматели отказались, из-за чего их склады остались забитыми непроданными товарами.

Аналитики агентства Moody's спрогнозировали, что экспорт одежды индийского производства сократится на 9% до конца финансового года, если 50 пошлин США останутся в силе.

Между тем специалисты предупреждают, что сокращение экспорта – не единственная проблема. Это еще и серьезный удар по рынку труда. Ведь текстильная промышленность Индии обеспечивает работой более 45 миллионов человек.

Важно! Между тем недавно индийская рупия опустилась до рекордно низкого уровня относительно доллара США – 88,62 рупии за один доллар. По словам валютного стратега ANZ Bank Дираджа Нима, передает Reuters, главным фактором усиления давления на рупию стало введение тарифов в размере 50%.

Пошлины Трампа против Индии: что известно?