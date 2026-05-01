По меньшей мере миллиарды долларов: Зеленский озвучил "последствия дальнобойных санкций"

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление относительно украинских ударов по НПЗ России. Согласно его словам, по итогам этого апреля дальнобойные санкции вышли на новый уровень.

Сколько потеряла Россия из-за ударов Украины по НПЗ?

Также он назвал сумму средств, которую потеряла Москва на фоне атак, о чем говорится в социальных сетях Владимира Зеленского.

Таким образом, санкции вышли на новый уровень:

сокращение российской нефтяной прибыли; дистанция ударов; интенсивность атак.

Зеленский объяснил, что достигается не только сам объект, как это определено боевой задачей, но и увеличивается время простоя объекта. Или по крайней мере ощутимое сокращение его работы.

Согласно его словам, Россия потеряла с начала года по меньшей мере 7 миллиардов долларов только непосредственно от точных санкций против российской нефтяной индустрии и переработки: от попаданий, простоя, задержек с отгрузками. Но это "самые скромные оценки".

Владимир Зеленский Президент Украины Благодарен всем нашим воинам Сил обороны Украины, которые вместе с СБУ и нашими разведками обеспечивают этот результат. Будем масштабировать направление наших дальнобойных систем. Готовим решение.

Напомним, что Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны в 2022 году "увеличили дальность deep strike" по глубокому тылу России. Речь идет о "росте" более чем в 2,5 раза. Об этом писали в Минобороны.

Например, в начале войны, в 2022 году, удалось поразить военный объект примерно за 630 километров. Но сейчас дальнобойные средства уничтожают врага на расстоянии около 1 750 километров.

Важно! В феврале текущего года подразделения Службы безопасности Украины и других составляющих Сил обороны поразили Ухтинский нефтеперерабатывающий завод в Республике Коми, который находится на расстоянии примерно 1 750 км от государственной границы.

Интересный факт: Владимир Зеленский ранее сообщал, что международные партнеры призвали Украину не бить по российской инфраструктуре. Причиной является в частности война в Иране, которая создала энергетический кризис в мире.

Мы получали сигналы от партнеров, что из-за этой ситуации на Ближнем Востоке, возможно, не стоит атаковать определенную инфраструктуру, энергетическую инфраструктуру России,

– рассказал украинский лидер.

В то же время он добавил, что отказал партнерам. Об этом говорится в интервью Зеленского для Newsmax,

Он отметил, что Украине никто не предлагал энергетического перемирия. Однако Киев открыт к этому предложению.

Заметьте! Если Россия будет атаковать, мы Украина будет отвечать любым способом.

Что еще следует знать об ударах по НПЗ?

Владимир Зеленский ранее рассказывал, что разведка зафиксировала обновленный уровень российских экспортных потерь от украинских "дальнобойных санкций". Однако подчеркнул: информация может быть несколько занижена. Итак, порт Приморск потерял 13% нагрузки, Новороссийск – 38%, а Усть-Луга 43%. В частности Украина планирует продолжать свою тактику.

Соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн рассказал, что повышение цены на нефть заставило Украину действовать креативно. Таким образом, уменьшается количество средств, которые Кремль может использовать на войну. В частности часть российской инфраструктурной сети находится вне зоны досягаемости украинского оружия. Но на западе России это уже превращается в серьезную проблему.