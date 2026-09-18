Санкции ЕС против России вновь "зависли": решение отложили до решающего дня

Послы стран Европейского Союза вновь не смогли согласовать продление санкций против России. Очередной раунд переговоров в Брюсселе завершился безрезультатно, оставив судьбу масштабных ограничений в подвешенном состоянии.

Что решили в ЕС

Заседание Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) состоялось в пятницу, 18 сентября, но так и не принесло результата, сообщает ЕП со ссылкой на собственные источники.

Послы не пришли к соглашению по поводу продления санкций. Было решено, что обсуждение продолжится в понедельник,

– отметил собеседник издания.

Следующую встречу европейские дипломаты назначили на понедельник, 21 сентября.

Однако у них крайне мало времени, ведь срок действия действующих санкций истекает уже в полночь во вторник, 22 сентября.

В настоящее время санкции ЕС охватывают почти 3 тысячи физических и юридических лиц, которые подрывают или представляют угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, во главе с диктатором Владимиром Путиным.

Обратите внимание! Санкции предусматривают, в частности, замораживание активов, запрет на предоставление средств и экономических ресурсов, а для физических лиц – ограничения на въезд и транзит через территорию Евросоюза.

Почему послы не могут договориться

Изначально действие этих персональных санкций должно было завершиться 15 сентября. Однако 14 сентября послы ЕС согласились продлить их еще на семь дней – до полуночи 22 сентября. Это дало дополнительное время на переговоры.

Разногласия возникли вокруг санкционного списка. Главным препятствием для достижения договоренностей стала позиция Словакии, которая настойчиво требует исключить из санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Неожиданно к ней присоединилась еще и Франция, которая также выступила за исключение Усманова из санкционных списков.

Ранее Еврокомиссия вообще предлагала продлить действие санкций сразу на год, чтобы избежать постоянного пересмотра каждые шесть месяцев. Однако Братислава стала единственной столицей, которая заблокировала эту инициативу.