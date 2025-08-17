В Украине есть одноразовая денежная помощь для тех, кто самостоятельно организовывал погребение пенсионера. Размер этой выплаты зависит от того, был умерший гражданским или военным.

Как определяется размер пособия на погребение?

Родственникам гражданского пенсионера выдают сумму, равную двум месячным пенсиям умершего на момент его смерти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

Читайте также Какая будет пенсия, если проработал 30 лет

А вот если умер военный пенсионер или лицо, которое подпадает под критерии, определенные законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", выплата несколько больше. Человек, что занимался погребением, в таком случае имеет право на помощь в размере 3 пенсий. Однако эта выплата не может быть меньше чем пятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан.

Обратите внимание! Если погребение происходило за государственные деньги, эта выплата не предоставляется.

Как получить помощь на погребение?

Чтобы получить такую помощь, лицо должно обратиться в ПФУ и подать специальное заявление. Также необходимо приложить следующие документы:

паспорт (удостоверение личности);

РНОКПП;

свидетельство о смерти.

К пакету документов нужно добавить выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния. Также вместо нее можно прикрепить справку о смерти пенсионера.