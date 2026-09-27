Людям с инвалидностью начислят выплаты в октябре: сколько можно получить

Украинское законодательство гарантирует ежемесячную финансовую поддержку гражданам, утратившим трудоспособность. Однако итоговая сумма в кошельке может кардинально отличаться в зависимости от нескольких ключевых факторов.

Какие выплаты могут получить люди с инвалидностью в октябре

В октябре люди с инвалидностью продолжат получать пенсии или государственную социальную помощь в зависимости от наличия страхового стажа и других условий, напоминает Пенсионный фонд.

Сумма выплаты может существенно различаться, ведь для пенсии по инвалидности важны группа инвалидности, возраст, страховой стаж и заработок человека. В целом пенсия по инвалидности в случае заболевания назначается в следующем размере от пенсии по возрасту:

I группа – 100%;

II группа – 90%;

III группа – 50%.

Для назначения пенсии также необходим определенный страховой стаж. Его продолжительность зависит от возраста, в котором человеку установили инвалидность, и может составлять от 1 до 15 лет.

Если страхового стажа недостаточно

Не все люди с инвалидностью имеют достаточный страховой стаж для назначения пенсии. В таком случае при определенных условиях можно получать государственную социальную помощь.

Справочно! Ее размер зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2 595 гривен.

Базовый размер помощи составляет:

для людей с инвалидностью I группы – 100 %, то есть 2 595 гривен;

II группы – 80%, или 2 076 гривен;

III группы – 60 %, или 1 557 гривен.

При этом в отдельных случаях предусмотрены дополнительные выплаты и надбавки. В частности, они могут касаться детей с инвалидностью и лиц, осуществляющих уход.

Поэтому фактическая сумма, которую человек получит в октябре, может превышать базовый размер пособия.

Как получить 100% пенсии по инвалидности

Напомним, ранее мы писали, что неработающие пенсионеры с II и III группами инвалидности имеют право на получение полной выплаты, о чем подробнее можно прочитать в материале "Пенсия вырастет с 50% до 100%".

Если вы перестали работать и имеете достаточный стаж (например, для женщины, получившей II группу до 46 лет, это 20 лет стажа), пенсия увеличится до 100% от пенсионного по возрасту.