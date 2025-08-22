Поставки российской нефти в Венгрию через "Дружбу" снова остановились, – Сийярто

ВСУ нанесли удар по нефтеперекачивающей станции в Унече в Брянской области России, которая является частью нефтепровода "Дружба". В результате атаки поставки нефти в Венгрию снова остановились.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Что известно об атаке на нефтепровод "Дружба"?

Петер Сийярто заявил, что в ночь на 22 августа стало известно, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусском снова оказался под атакой. По словам главы МИД, это происходит уже в третий раз за короткий промежуток времени.

В результате удара поставки нефти в Венгрию снова прекратились.

Это еще одно нападение на энергетическую безопасность нашей страны. Еще одна попытка втянуть нас в войну. Это не сработает!

– написал Сийярто.